Gianluca Vacchi | aveva iniziato i suoi balletti con lei | ecco chi è la prima fidanzata

Leggi su kronic

(Di sabato 20 febbraio 2021) Da qualche meseè diventato papà, con la piccola Blu Jerusalema avuta dalla relazione con Sharon.di lei, però, c’era un’altra donnae Sharon Fonseca (Gettimages)resta tra i più noti influencer italiani, soprattutto in relazione alla sua esplosione avuta proprio attraverso i social. Imprenditore e uomo di carriera, ma la sua avventura sul web è arrivata in maniera del tutto sorprendente ed inaspettata. Una fama nata quasi dal nulla, o meglio da niente che potesse essere messo in evidenza o sottolineato per un uomo come. I, infatti, sono stati il vero e proprio trampolino di lancio, una vetrina social che ha esposto ...