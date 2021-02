Draghi non vuole vice ministri. E’ rissa tra partiti sui sottosegretari. Si allungano i tempi per completare il Governo. Da riequilibrare la rappresentanza di donne e Sud (Di sabato 20 febbraio 2021) Nonostante i giorni passino la battaglia attorno alle poltrone di sottoGoverno è più aperta e accesa che mai. Il premier Mario Draghi era partito con l’idea di inserire nei ruoli chiave tecnici di sua fiducia, ma i partiti vogliono soddisfare i loro appetiti da un lato e dall’altro soprattutto riuscire con sottosegretari e viceministri a riequilibrare sia quelle situazioni di debolezza emerse per molti con la formazione del Governo che quegli scontri interni alle stesse forze politiche, come è il caso del Pd per via delle donne a cui non è stato assegnato neppure un Ministero. Un quadro che ha spinto l’ex presidente della Bce a lasciare più spazio in questo caso alla politica e a quanto pare a limitare le figure tecniche. A rendere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Nonostante i giorni passino la battaglia attorno alle poltrone di sottoè più aperta e accesa che mai. Il premier Marioera partito con l’idea di inserire nei ruoli chiave tecnici di sua fiducia, ma ivogliono soddisfare i loro appetiti da un lato e dall’altro soprattutto riuscire consia quelle situazioni di debolezza emerse per molti con la formazione delche quegli scontri interni alle stesse forze politiche, come è il caso del Pd per via dellea cui non è stato assegnato neppure un Ministero. Un quadro che ha spinto l’ex presidente della Bce a lasciare più spazio in questo caso alla politica e a quanto pare a limitare le figure tecniche. A rendere ...

Mario Draghi non molla mai. Neanche per andare in bagno Il Tempo Luca Zaia: "Mancano le dosi. A questo ritmo serviranno 3 o 4 anni per vaccinare tutti gli italiani" “Non c’è materia prima. Con queste quantità e questi ritmi riusciremo a vaccinare tutti gli italiani nel giro di tre o quattro anni”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia sul Corriere della sera, d ...

La riforma Irpef e l’importanza dei consumatori Nelle sue dichiarazioni programmatiche, il presidente del Consiglio Draghi ha affermato di voler riformare il sistema fiscale nel suo insieme, a cominciare dall’Irpef, imposta che, ...

