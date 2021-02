15 foto impressionanti che mostrano il Texas colpito dal clima più freddo degli ultimi 30

Leggi su virali.video

(Di sabato 20 febbraio 2021) Purtroppo i cambiamentitici stanno sconvolgendo molte aree del nostro mondo. Tanti esperti valutano teorie differenti e non si ha una visione sicura di quello che stiamo vivendo. Molti dicono che alcuni cambiamenti siano un qualcosa di assolutamente normale, altri invece accusano che lo zampino dell’uomo sta causando la distruzione. Qualunque sia la realtà, una cosa è sicura: in molti luoghi tante cose stanno cambiando. Leche vogliamo mostrarvi oggi sono un palese esempio di questo. Learrivano dale sembra che quest’anno, questo stato stia affrontando l’inverno piùdaglitrent’anni. Milioni di persone stanno attraversando momenti davvero difficili e le condizioni che sono costrette ad affrontare sono estreme, per luoghi non abituati a temperature ...