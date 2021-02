La Spezia, incendio al Favaro: vittima un disabile (Di venerdì 19 febbraio 2021) incendio al primo piano di un appartamento sito in via Renato Grifoglio, nel quartiere Favaro: è accaduto questa notte, provocando diversi feriti e un morto. La vittima è un disabile di 68 anni, in presenza della badante rimasta intossicata. L’incendio aveva già coinvolto buona parte degli arredi interni e una tettoia esterna quando le due squadre dei Vigili del Fuoco de La Spezia sono intervenute. Ci sono voluti alcuni minuti prima che si riuscisse ad abbassare le fiamme ed evitare che si propagassero ai piani superiori. Le dimensioni dell’incendio hanno immediatamente indotto a predisporre l’invio di ulteriore autobotte e un’autoscala da parte della sala operativa del 115. Una volta estinto il fuoco, si è reso necessario utilizzare motoventilatori per abbassare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021)al primo piano di un appartamento sito in via Renato Grifoglio, nel quartiere: è accaduto questa notte, provocando diversi feriti e un morto. Laè undi 68 anni, in presenza della badante rimasta intossicata. L’aveva già coinvolto buona parte degli arredi interni e una tettoia esterna quando le due squadre dei Vigili del Fuoco de Lasono intervenute. Ci sono voluti alcuni minuti prima che si riuscisse ad abbassare le fiamme ed evitare che si propagassero ai piani superiori. Le dimensioni dell’hanno immediatamente indotto a predisporre l’invio di ulteriore autobotte e un’autoscala da parte della sala operativa del 115. Una volta estinto il fuoco, si è reso necessario utilizzare motoventilatori per abbassare ...

discoradioIT : Incendio in casa nel quartiere Favaro a La Spezia, muore disabile; badante ricoverata #Laspezia @laspeziaoggitw @cdsnews @ComuneSpezia - raspa90 : RT @repubblica: Spezia, incendio in un appartemento in via Grifoglio: una vittima - AnsaLiguria : Incendio in appartamento Spezia, muore disabile. La vittima è un disabile di 67 abbu #ANSA - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Incendio in appartamento di La Spezia, un morto #Laspezia - repubblica : Spezia, incendio in un appartemento in via Grifoglio: una vittima -