Covid, Iss: in forte crescita l'Rt e l'incidenza di casi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cristina Martelli In forte aumento l'indice Rt medio in Italia. Nel periodo compreso tra il 27 gennaio e il 9 febbraio, l'indice di contagio medio calcolato sui casi sintomatici al coronavirus è stato pari a 0.99 (range 0.95– 1.07), in crescita rispetto alla settimana precedente e con un limite superiore che va oltre l'uno. A riferirlo è l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) attraverso i dati emersi dal monitoraggio settimanale. In Italia l'incidenza dei casi Covid a livello nazionale aumenta rispetto alla settimana precedente: 135,46 per 100.000 abitanti (8-14 febbraio) contro 133,13 del periodo 1-7 febbraio. Numeri che sono lontani dai "livelli (50 per 100.000 abitanti) che permetterebbero il completo ripristino sull'intera Penisola dell'identificazione dei casi e ...

