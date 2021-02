Caso Gregoretti, Lamorgese e Di Maio sentiti come testimoni dal gup. Salvini: “A rischiare 15 anni di galera sono io” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Matteo Salvini venerdì mattina, qualche minuto dopo le 9, si è presentato in una delle aule bunker del penitenziario Bicocca, a Catania, per la terza udienza preliminare del Caso Gregoretti. La nave della Guardia costiera che nell’estate 2019 venne lasciata per giorni a largo delle coste siciliane, per poi ottenere il via libera allo sbarco di 131 migranti salvati nel Mediterraneo. Salvini rischia un processo per abuso d’ufficio e sequestro di persona. In aula, chiamati come testimoni dal giudice per l’udienza preliminare, Nunzio Sarpietro, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, cioè colei che ha preso il posto di Salvini al Viminale nel governo Conte II, e l’allora vicepremier e attuale ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Matteovenerdì mattina, qualche minuto dopo le 9, si è presentato in una delle aule bunker del penitenziario Bicocca, a Catania, per la terza udienza preliminare del. La nave della Guardia costiera che nell’estate 2019 venne lasciata per giorni a largo delle coste siciliane, per poi ottenere il via libera allo sbarco di 131 migranti salvati nel Mediterraneo.rischia un processo per abuso d’ufficio e sequestro di persona. In aula, chiamatidal giudice per l’udienza preliminare, Nunzio Sarpietro, la ministra dell’Interno Luciana, cioè colei che ha preso il posto dial Viminale nel governo Conte II, e l’allora vicepremier e attuale ministro ...

LegaSalvini : ++ CORRIERE DELLA SERA: 'CASO GREGORETTI, SALVINI: «ABBIAMO FATTO CIÒ CHE LA LEGGE CI PERMETTEVA E GLI ITALIANI CI… - Noiconsalvini : ?? OGGI MATTEO SALVINI A CATANIA PER L’UDIENZA SUL CASO GREGORETTI. NON MOLLARE, CAPITANO! #iostoconSalvini ???? - Agenzia_Ansa : Caso Gregoretti, udienza a Catania per la richiesta di rinvio a giudizio dell'ex ministro Matteo Salvini. La mini… - BomprezziMarco : RT @lauracesaretti1: Lamorgese al Gup del caso Gregoretti: “Continuità d’azione sugli sbarchi tra Conte 1 e Conte 2”. Ma guarda un po’. E… - eia58 : RT @lauracesaretti1: Lamorgese al Gup del caso Gregoretti: “Continuità d’azione sugli sbarchi tra Conte 1 e Conte 2”. Ma guarda un po’. E… -