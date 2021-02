Amici, chi è Gaia Di Fusco: carriera e vita privata della cantante (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gaia Di Fusco è riuscita ad entrare nella Scuola di Amici 2020, conquistando subito il cuore di tutti. Sapete chi è? La giovane ha sostituito l’allieva Elisabetta ed è stata voluta fortemente da Arisa, insegnante di canto del noto talent condotto da Maria De Filippi. La sua voce ha infatti incantato sia i telespettatori sia lo staff del programma che, sin da subito, hanno avuto modo di notare il suo incredibile talento. Siete curiosi di sapere qualcosa in più su di lei? Scopriamolo insieme. Gaia Di Fusco e il suo percorso musicale: gli inizi Nata nel 2001 a Mondragone (Caserta), Gaia Di Fusco ha sempre avuto la passione del canto, che è stata ereditata da sua nonna, ex corista della chiesa. Dopo anni trascorsi a studiare le tecniche ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 19 febbraio 2021)Diè riuscita ad entrare nella Scuola di2020, conquistando subito il cuore di tutti. Sapete chi è? La giovane ha sostituito l’allieva Elisabetta ed è stata voluta fortemente da Arisa, insegnante di canto del noto talent condotto da Maria De Filippi. La sua voce ha infatti incantato sia i telespettatori sia lo staff del programma che, sin da subito, hanno avuto modo di notare il suo incredibile talento. Siete curiosi di sapere qualcosa in più su di lei? Scopriamolo insieme.Die il suo percorso musicale: gli inizi Nata nel 2001 a Mondragone (Caserta),Diha sempre avuto la passione del canto, che è stata ereditata da sua nonna, ex coristachiesa. Dopo anni trascorsi a studiare le tecniche ...

chetempochefa : 'Quando mi dici addio tu mi spezzi il cuore Arrivare ad alzare le mani non mi piace più Se litighiamo in mezzo ad… - biebspvrpose : RT @tibletsquaini: Votate STEFANIA perché non voglio più sentire le seguenti parole: pipetta, verza, power, flex, american express, risino… - Giadahsospesap1 : RT @tibletsquaini: Votate STEFANIA perché non voglio più sentire le seguenti parole: pipetta, verza, power, flex, american express, risino… - DigerossRoss : RT @tibletsquaini: Votate STEFANIA perché non voglio più sentire le seguenti parole: pipetta, verza, power, flex, american express, risino… - coryftnaya : RT @tibletsquaini: Votate STEFANIA perché non voglio più sentire le seguenti parole: pipetta, verza, power, flex, american express, risino… -