Avvenire_Nei : La denuncia. Siria, schiave del Daesh richiuse con i loro carnefici - CCoccarelli : Siria, la denuncia di Damasco: “Israele saccheggia i siti archeologici del Golan” - BLIND_DATA24 : RT @ANSA_med: Siria: Onu denuncia un decennio di morte e distruzione. 'Dolorosa negligenza della comunità internazionale' | #ANSA https://t… - ANSA_med : Siria: Onu denuncia un decennio di morte e distruzione. 'Dolorosa negligenza della comunità internazionale' | #ANSA - TheNightFlier : RT @IlPrimatoN: Secondo le autorità siriane, Israele continua a scavare e a manomettere importantissimi siti archeologici nelle alture del… -

... la Repubblica Democratica del Congo , il Sud Sudan e la. Anche in Afghanistan , la maggior ... come l'assenza di meccanismi die di tutela, lo stigma e la paura di ritorsioni all'...Un carro armato turco nella regione nordoccidentale della- Ansa . Prima schiave del Daesh. E ora vittime imprigionate con i loro stessi carnefici. È lada Arshad al - Salhi, capo della commissione per i diritti umani nel Parlamento iracheno e ...Nell’ambito della campagna Stop alla guerra sui bambini, Save The Children diffonde il nuovo rapporto “Arma di guerra: la violenza sessuale contro i bambini in conflitto”. Denis Mukwege, Premio Nobel ...Il rapporto di Save the Children dimostra come oggi i minori corrano quasi 10 volte in più il rischio di subire abusi rispetto a trent'anni fa ...