Schwazer, processo doping archiviato: “Urine furono alterate” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alex Schwazer non ha commesso il fatto e il processo per doping viene archiviato. Questa la decisione del gip del Tribunale di Bolzano Walter Pelino al termine del processo di primo grado per Schwazer, oro nella marcia a Pechino 2008 e in seguito sanzionato per doping. Il gip, accogliendo la richiesta del pm, ha ritenuto “accertato con alto grado di credibilità” che i campioni di urina nel 2016 furono alterati. “A parte Giovanni Malagò che ha cercato di dare una mano, per il resto silenzio più totale dal resto del mondo sportivo: sono stati 5 anni di battaglia durissima, e solo negli ultimi anni la Federatletica aveva assunto una posizione più distaccata, forse capendo che l’accusa era indifendibile”, è il commento di Sandro Donati, coach di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alexnon ha commesso il fatto e ilperviene. Questa la decisione del gip del Tribunale di Bolzano Walter Pelino al termine deldi primo grado per, oro nella marcia a Pechino 2008 e in seguito sanzionato per. Il gip, accogliendo la richiesta del pm, ha ritenuto “accertato con alto grado di credibilità” che i campioni di urina nel 2016alterati. “A parte Giovanni Malagò che ha cercato di dare una mano, per il resto silenzio più totale dal resto del mondo sportivo: sono stati 5 anni di battaglia durissima, e solo negli ultimi anni la Federatletica aveva assunto una posizione più distaccata, forse capendo che l’accusa era indifendibile”, è il commento di Sandro Donati, coach di ...

Agenzia_Ansa : 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado p… - DaRonz82 : 'Archivazione per non aver commesso il fatto. Il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di 1° grado per doping… - paolorm2012 : RT @Agenzia_Ansa: 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado per dop… - dannate_nuvole : RT @perchetendenza: #Schwazer: Perché è stato assolto dall'accusa di doping 'per non aver commesso il fatto': il Gip del tribunale di Bolza… - Pasquale_Mereu : RT @Agenzia_Ansa: 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado per dop… -