Non chiederti cosa tu possa fare per il Granada, chiediti cosa si è firato ‘e cumbinà Gattuso a Napoli (Di venerdì 19 febbraio 2021) “” Kennedy…. Gli undici di partenza del Napoli sarebbero top players nella simpatica squadra andalusa. L’unica assenza che conta è quella di una parvenza di gioco… Ammettiamolo una buona volta… Ho letto e ascoltato elogi per aver battuto con la stessa prestazione di questa sera la Juventus. Ma la Juve ci ha colpito…Chist hanno signato! Osimhen parte sempre voglioso, carico, come quello che organizza, entusiasta in comitiva, e poi gli altri si avviano e se lo scordano sul marciapiede. Ecco, lui c’è ma nun vede ‘a gioia e na palla…. Il portiere del Granada è il terzo di fila che si guarda la partita e piglia freddo. Ha creato un gruppo WhatsApp con Gollini e Szczesny con la foto profilo di Lino Banfi e Crisantemi… Il silenzio della società somiglia più ad una metabolizzata rassegnazione che ad un quieto vivere o semplicemente, per la prima volta, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) “” Kennedy…. Gli undici di partenza delsarebbero top players nella simpatica squadra andalusa. L’unica assenza che conta è quella di una parvenza di gioco… Ammettiamolo una buona volta… Ho letto e ascoltato elogi per aver battuto con la stessa prestazione di questa sera la Juventus. Ma la Juve ci ha colpito…Chist hanno signato! Osimhen parte sempre voglioso, carico, come quello che organizza, entusiasta in comitiva, e poi gli altri si avviano e se lo scordano sul marciapiede. Ecco, lui c’è ma nun vede ‘a gioia e na palla…. Il portiere delè il terzo di fila che si guarda la partita e piglia freddo. Ha creato un gruppo WhatsApp con Gollini e Szczesny con la foto profilo di Lino Banfi e Crisantemi… Il silenzio della società somiglia più ad una metabolizzata rassegnazione che ad un quieto vivere o semplicemente, per la prima volta, ...

