Fiducia al governo Draghi, il fronte del no del M5s: 15 senatori ribelli e 8 assenti. Movimento a un passo dalla scissione? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver perso ministeri chiave ed essersi ritrovato al governo con la Lega, il M5S deve fare i conti da giorni con i problemi di governance interna e spaccature profonde che potrebbero dar luogo a una scissione. Nonostante la linea data dalla leadership pentastellata, ieri sera sono stati 15 i senatori del M5S a votare contro il governo Draghi (Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Granato, La Mura, Lannutti, Lezzi, Mantero, Mininno, Moronese, Morra, Ortis). Tra i dissidenti, anche volti storici del Movimento, come Barbara Lezzi e Nicola Morra che hanno guidato il fronte del no. In 8 invece erano assenti e non hanno partecipato alla votazione (Auddino, Botto, Campagna, Dessì, Garruti, Nocerino più Vanin in ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver perso ministeri chiave ed essersi ritrovato alcon la Lega, il M5S deve fare i conti da giorni con i problemi di governance interna e spaccature profonde che potrebbero dar luogo a una. Nonostante la linea dataleadership pentastellata, ieri sera sono stati 15 idel M5S a votare contro il(Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Granato, La Mura, Lannutti, Lezzi, Mantero, Mininno, Moronese, Morra, Ortis). Tra i dissidenti, anche volti storici del, come Barbara Lezzi e Nicola Morra che hanno guidato ildel no. In 8 invece eranoe non hanno partecipato alla votazione (Auddino, Botto, Campagna, Dessì, Garruti, Nocerino più Vanin in ...

