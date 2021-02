Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 22.00 – Verona, segnali incoraggianti da Gresele – Il giovane calciatore della Primavera gialloblù si è risvegliato dal coma dopo l’intervento chirurgico per rimuovere un edema cerebrale. Gli aggiornamenti Ore 21.00 – Gattuso tende la mano a De Laurentiis – Il tecnico del Napoli parla ancora del suo presidente alla vigilia del match di Europa League contro il Granada. Le sue dichiarazioni Ore 19.30 – Toloi in Nazionale? – Il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi ha ricevuto l’okay per la cittadinanza italiana. Ora può essere convocato in Nazionale. I dettagli Ore 19.01 – La Serie A ha perso 400 milioni – Il presidente ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 22.00 – Verona, segnali incoraggianti da Gresele – Il giovane calciatorePrimavera gialloblù si è risvegliato dal coma dopo l’intervento chirurgico per rimuovere un edema cerebrale. Gli aggiornamenti Ore 21.00 – Gattuso tende la mano a De Laurentiis – Il tecnico del Napoli parla ancora del suo presidente alla vigilia del match di Europa League contro il Granada. Le sue dichiarazioni Ore 19.30 – Toloi in Nazionale? – Il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi ha ricevuto l’okay per la cittadinanza italiana. Ora può essere convocato in Nazionale. I dettagli Ore 19.01 – LaA ha perso 400 milioni – Il presidente ...

fanpage : 'Per evitare il lockdown dobbiamo indossare solo ed esclusivamente mascherine FFP2'. Il consiglio del virologo Broc… - fanpage : Pierferdinando Casini è stato ricoverato in ospedale #Covid19 - Agenzia_Ansa : #Covid, 12.074 nuovi casi e 369 vittime nelle ultime 24 ore. Effettuati 294.411 tamponi, il tasso di positività sal… - giovannimarang8 : RT @fanpage: Draghi risponde a Salvini: “Questo governo sostiene l’irreversibilità dell’Euro” #Senato #17febbraio - Yogaolic : RT @fanpage: Chi sono i senatori che voteranno 'no' alla #fiducia a Mario Draghi #Senato #fiduciadraghi -