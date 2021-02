Povertà in città, “c’è nuova emergenza direttamente collegata al Coronavirus” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) di Erika Noschese emergenza covid e nuova Povertà. La città capoluogo vive una fase di estrema difficoltà economica a causa della pandemia, come del resto tutto il Paese. L’amministrazione comunale di Salerno, in questi mesi, è al lavoro per cercare di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini in difficoltà economica. Dal comune, infatti, è stato aperto il terzo bando per la concessione dei buoni spesa, in scadenza il prossimo 22 febbraio, alle 17. “Sollecitiamo tutti quelli che ne hanno necessità, a partecipare perché è una bella opportunità offerta dal governo, tramite il settore Politiche Sociali del Comune di Salerno”, ha dichiarato la consigliera Paola De Roberto, presidente della commissione Politiche Sociali, precisando che si tratta del terzo bando, come già anticipato. L’articolo completo sull’edizione ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) di Erika Noschesecovid e. Lacapoluogo vive una fase di estrema difficoltà economica a causa della pandemia, come del resto tutto il Paese. L’amministrazione comunale di Salerno, in questi mesi, è al lavoro per cercare di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini in difficoltà economica. Dal comune, infatti, è stato aperto il terzo bando per la concessione dei buoni spesa, in scadenza il prossimo 22 febbraio, alle 17. “Sollecitiamo tutti quelli che ne hanno necessità, a partecipare perché è una bella opportunità offerta dal governo, tramite il settore Politiche Sociali del Comune di Salerno”, ha dichiarato la consigliera Paola De Roberto, presidente della commissione Politiche Sociali, precisando che si tratta del terzo bando, come già anticipato. L’articolo completo sull’edizione ...

gmgmaschio : RT @VITAnonprofit: A Milano non profit e Comune alleati per il sostegno ai nuovi poveri - PersempreNadia : RT @VOTALEGA: @PersempreNadia @roccocasalino Te lo dico io Nadia che ho 70anni e che uno zio(figlio di 11) dal bassoVeneto emigrò in Latina… - VOTALEGA : @PersempreNadia @roccocasalino Te lo dico io Nadia che ho 70anni e che uno zio(figlio di 11) dal bassoVeneto emigrò… - GpSilvestri : RT @VITAnonprofit: A Milano non profit e Comune alleati per il sostegno ai nuovi poveri - MariaRicci1983 : RT @VITAnonprofit: A Milano non profit e Comune alleati per il sostegno ai nuovi poveri -

Ultime Notizie dalla rete : Povertà città Vivere l'educazione. Tra banalizzazione e ricerca di senso ( 3 ) - di Gianfranco Ricci

... quelli che intervengono in aiuto di soggetti in condizione di povertà o con reddito insufficiente, ... La città, simbolicamente intesa come luogo in cui si vive, è essenzialmente luogo educativo, sia ...

Ad Ayas le disuguaglianze maggiori nei redditi, maggiore equità a Perloz, Issogne, Saint - Rhémy - en Bosses

...sulle diseguaglianze con i comuni valdostani davvero indietro Openpolis ha isolato le 10 città ... in particolare tra quelle con figli, è un tema chiave nel contrasto della povertà educativa.

«La povertà, il ruolo delle élite e le sfide del progetto Draghi» Il Sole 24 ORE ... quelli che intervengono in aiuto di soggetti in condizione dio con reddito insufficiente, ... La, simbolicamente intesa come luogo in cui si vive, è essenzialmente luogo educativo, sia ......sulle diseguaglianze con i comuni valdostani davvero indietro Openpolis ha isolato le 10... in particolare tra quelle con figli, è un tema chiave nel contrasto dellaeducativa.