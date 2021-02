In Abruzzo è emergenza varianti: «Ospedali e pronto soccorso sotto pressione. Trentenni gravi tra i pazienti» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Eccolo, il lockdown – per combattere i contagi e la velocità di diffusione della variante scoperta in Inghilterra: le province di Chieti e Pescara sono in zona rossa per due settimane, mentre quelle di L’Aquila e Teramo in arancione. Insieme alla provincia di Perugia, l’Abruzzo, con Pescara in testa, diventa quindi tra le aree al momento di maggior diffusione della variante che qui arriva a interessare il 65% (a livello nazionale la percentuale scende al 18%), mentre l’arrivo del ceppo è appena stato annunciato ufficialmente, tra l’altro, anche nel Lazio. Gli Ospedali e i pronto soccorso sono letteralmente in tilt, ma 15 giorni di lockdown locale «potrebbero essere una prima risposta», racconta a Open il referente regionale per le emergenze e direttore del pronto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Eccolo, il lockdown – per combattere i contagi e la velocità di diffusione della variante scoperta in Inghilterra: le province di Chieti e Pescara sono in zona rossa per due settimane, mentre quelle di L’Aquila e Teramo in arancione. Insieme alla provincia di Perugia, l’, con Pescara in testa, diventa quindi tra le aree al momento di maggior diffusione della variante che qui arriva a interessare il 65% (a livello nazionale la percentuale scende al 18%), mentre l’arrivo del ceppo è appena stato annunciato ufficialmente, tra l’altro, anche nel Lazio. Glie isono letteralmente in tilt, ma 15 giorni di lockdown locale «potrebbero essere una prima risposta», racconta a Open il referente regionale per le emergenze e direttore del...

