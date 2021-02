Folla in strada, De Magistris: “Sbagliato criminalizzare altrimenti cambiare colore alla Campania” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto”Se non vogliamo che le persone camminino per strada allora si deve togliere la zona gialla. Se non vogliamo vedere quelle immagini perché riteniamo che siano pericolose sul piano sanitario esistono le misure più adeguate che sono la zona arancione o la zona rossa, ma se i parametri sono da zona gialla non bisogna criminalizzare chi legittimamente cammina o entra in un bar o in un ristorante”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Canale9, commenta le immagini che ieri hanno mostrato, nel giorno di Carnevale, Folla sul lungomare cittadino. ”Vanno bene i controlli anti assembramento qualora ci siano concentrazioni di persone che sono eccessive e pericolose – ha aggiunto – ma se la situazione sanitaria non è rischiosa io sono perché i locali ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto”Se non vogliamo che le persone camminino perallora si deve togliere la zona gi. Se non vogliamo vedere quelle immagini perché riteniamo che siano pericolose sul piano sanitario esistono le misure più adeguate che sono la zona arancione o la zona rossa, ma se i parametri sono da zona ginon bisognachi legittimamente cammina o entra in un bar o in un ristorante”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de, a Canale9, commenta le immagini che ieri hanno mostrato, nel giorno di Carnevale,sul lungomare cittadino. ”Vanno bene i controlli anti assembramento qualora ci siano concentrazioni di persone che sono eccessive e pericolose – ha aggiunto – ma se la situazione sanitaria non è rischiosa io sono perché i locali ...

