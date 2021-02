Diritti tv, Sky rilancia. La Serie A spaccata in due, al centro c’è sempre la questione fondi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sky ha provato a sbaragliare la concorrenza di Dazn per i Diritti tv della Serie A inviando una lettera ai club del massimo campionato. Ne parla il Corriere dello Sport. In essa promette, “in caso di assegnazione, il versamento, nel giro di soli 3 giorni, di un anticipo di circa 505 milioni. Di questo mezzo miliardo, 375 milioni sono l’esatta metà dei 750 offerti per ciascuna delle prossime 3 stagioni, mentre gli altri 131 corrispondono all’ultima rata della scorsa annata, che Santa Giulia si è rifiutata di saldare e per cui da mesi ormai via Rosellini ha chiesto al Tribunale di Milano un’ingiunzione di pagamento”. Difficile che la Serie A risponda oggi. Alle 11,30 è in programma una nuova assemblea per discutere proprio dei Diritti tv, ma la Lega è spaccata in due e non è escluso che l’incontro ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sky ha provato a sbaragliare la concorrenza di Dazn per itv dellaA inviando una lettera ai club del massimo campionato. Ne parla il Corriere dello Sport. In essa promette, “in caso di assegnazione, il versamento, nel giro di soli 3 giorni, di un anticipo di circa 505 milioni. Di questo mezzo miliardo, 375 milioni sono l’esatta metà dei 750 offerti per ciascuna delle prossime 3 stagioni, mentre gli altri 131 corrispondono all’ultima rata della scorsa annata, che Santa Giulia si è rifiutata di saldare e per cui da mesi ormai via Rosellini ha chiesto al Tribunale di Milano un’ingiunzione di pagamento”. Difficile che laA risponda oggi. Alle 11,30 è in programma una nuova assemblea per discutere proprio deitv, ma la Lega èin due e non è escluso che l’incontro ...

