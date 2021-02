Caritas di Aversa | Chiesa e imprese a confronto per il distretto turistico

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La sinergia tra gli Industriali del Turismo e laproducono il “miracolo” di una importante iniziativa volta a dotare delle necessarie infrastrutture la “Terra Normanna” perché le sue potenzialità turistiche possano vedere finalmente la “luce”. E’ il senso dell’invito del crona, presidente designato della Rete di Imprenditori “Terra Normanna”, inviato ai Sindaci del, Carinaro, Parete, Lasciano, S. Arpino e Cesa) nonché dei Comuni limìtrofi di Trentola Ducenta, Frignano, San Marcellino, Casaluce, Teverola e Gricignano d’, per l’incontro promosso dallaDiocesana giovedì 18 febbraio alle ore 16. In programma le relazioni dell’urbanista Romualdo Guida, di Guido Rossi, vice presidente dell’Odcec Napoli Nord, di Carlo Maria Palmiero, presidente ...

Lo ha dichiarato anche il responsabile della Caritas diocesana, don Carmine Schiavone , lo hanno affermato anche il vescovo di Aversa Angelo Spinillo e il sindaco di Lusciano, Nicola Esposito , che ...- continua sotto - Sono stati proprio il vescovo e l'imprenditore a sottoscrivere la convocazione, presso la Caritas Diocesana , per giovedì 18 febbraio, dei sindaci di Aversa e dei comuni che le ... La sinergia tra gli Industriali del Turismo e la Chiesa producono il "miracolo" di una importante iniziativa volta a dotare delle necessarie infrastrutture la "Terra Normanna" perché le sue potenziali ...