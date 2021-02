Taylor Mega tra imprenditoria e successo, ma sul GF Vip non si sbilancia: “Domanda intima” (Di martedì 16 febbraio 2021) Puntata spumeggiante quella di quest’oggi in quel di RTL 102.5 News: nel salotto di Francesco Fredella è arrivata, in collegamento, la nota imprenditrice nonché influencer da oltre 2 milioni di follower su Instagram, Taylor Mega. Largo spazio alla sua carriera da amante del business, del fitness e di grandi sfide. Non manca però un siparietto “intimo” sul Grande Fratello Vip ma la Mega non si lascia cogliere alla sprovvista. Taylor Mega: il successo e il fitness Attivissima sui social dove vanta un seguito celestiale, composto soprattutto da giovani e giovanissimi, ma anche e soprattutto un’imprenditrice che sta facendo evolvere la sua passione in un vero e proprio impero. Intervistata quest’oggi dal giornalista di Rtl 120.5 News, Francesco Fredella, Taylor ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Puntata spumeggiante quella di quest’oggi in quel di RTL 102.5 News: nel salotto di Francesco Fredella è arrivata, in collegamento, la nota imprenditrice nonché influencer da oltre 2 milioni di follower su Instagram,. Largo spazio alla sua carriera da amante del business, del fitness e di grandi sfide. Non manca però un siparietto “intimo” sul Grande Fratello Vip ma lanon si lascia cogliere alla sprovvista.: ile il fitness Attivissima sui social dove vanta un seguito celestiale, composto soprattutto da giovani e giovanissimi, ma anche e soprattutto un’imprenditrice che sta facendo evolvere la sua passione in un vero e proprio impero. Intervistata quest’oggi dal giornalista di Rtl 120.5 News, Francesco Fredella,...

