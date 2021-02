Un italiano su tre a rischio “trauma da pandemia”: cos’è, i sintomi e le cure (Di lunedì 15 febbraio 2021) È trascorso ormai un anno dal momento in cui in Italia si è affacciata la pandemia da Covid-19. Il nostro Paese, così come il resto del mondo ricco, sta affrontando il virus con l’arma in più dei vaccini ma non c’è tregua. È una lotta continua, se non una guerra contro il nemico invisibile, e siamo nella seconda ondata. Forse alle soglie della terza. Si moltiplicano gli allarmi dei virologi, proprio in queste ore, per un nuovo lockdown nazionale contro le varianti inglese e brasiliana. Il Covid e la salute mentale Dopo ormai 12 mesi, e con la fine del virus ancora lontana, emergono più di prima i disagi per la salute mentale delle persone. A livello psicologico ed emotivo aumentano effetti e conseguenze. Insonnia, depressione ma pure disturbi psichici più gravi sono le manifestazioni di quello che gli psichiatri definiscono il nuovo e dilagante ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 15 febbraio 2021) È trascorso ormai un anno dal momento in cui in Italia si è affacciata lada Covid-19. Il nostro Paese, così come il resto del mondo ricco, sta affrontando il virus con l’arma in più dei vaccini ma non c’è tregua. È una lotta continua, se non una guerra contro il nemico invisibile, e siamo nella seconda ondata. Forse alle soglie della terza. Si moltiplicano gli allarmi dei virologi, proprio in queste ore, per un nuovo lockdown nazionale contro le varianti inglese e brasiliana. Il Covid e la salute mentale Dopo ormai 12 mesi, e con la fine del virus ancora lontana, emergono più di prima i disagi per la salute mentale delle persone. A livello psicologico ed emotivo aumentano effetti e conseguenze. Insonnia, depressione ma pure disturbi psichici più gravi sono le manifestazioni di quello che gli psichiatri definiscono il nuovo e dilagante ...

barinewstv : Covid/ Trauma da pandemia: a rischio un italiano su tre - giocarmon : -°- Le opere sono divise per argomento o tema trattato riportando il titolo in tre lingue: Italiano, Inglese e Spa… - Manu83449580 : Sto morendo ????? Che poi povero cucciolo ha deciso di farla in italiano nonostante conosca tre parole in croce???? - hobitaehyun : interrogazione di italiano tra tre minuti e ricordo solo metà delle cose da studiare vamosss - aalu22 : RT @90ordnasselA: Professionista enorme, ENORME. Parla italiano meglio di Cristiano Ronaldo tre anni in Italia. Grande Christian! https://t… -