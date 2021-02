Tariffe 5G di Tim: Advance, Advance Unlimited e Young Senza Limiti (Di lunedì 15 febbraio 2021) A differenza di Vodafone, le Tariffe 5G di Tim sono solo tre: Tim Advance 5G, Advance Unlimited 5G e Tim Young Senza Limiti dedicata agli under 30. Tutte e tre le Tariffe includono minuti ed SMS illimitati con un diverso quantitativo di gigabyte che può arrivare anche a non avere Limiti per le tre Tariffe se hai Tim anche sul fisso di casa. Tim Advance 5G, Advance Unlimited 5G e Tim Young possono essere attivate dai clienti di qualunque operatore con o Senza portabilità del numero, solo la terza ha un Limiti legato all’età. Puoi conoscere tutte le ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 15 febbraio 2021) A differenza di Vodafone, le5G di Tim sono solo tre: Tim5G,5G e Timdedicata agli under 30. Tutte e tre leincludono minuti ed SMS illimitati con un diverso quantitativo di gigabyte che può arrivare anche a non avereper le trese hai Tim anche sul fisso di casa. Tim5G,5G e Timpossono essere attivate dai clienti di qualunque operatore con oportabilità del numero, solo la terza ha unlegato all’età. Puoi conoscere tutte le ...

TCure74 : @Aelois_ Chiami il 191 Tim business, ti fingi la segreteria che prende informazione per il boss sulle nuove tariffe… - infoitscienza : TIM modifica alcune delle sue più vecchie tariffe per il traffico internet - 5_bepi : @GianniMagini @TIM_Official Confermo assolutamente. Servizio di merda. Call center inarrivabili. Una marea di telef… - ecoclippings : @TIM4UGiulia Grazie per la pronta risposta. Mi dispiace davvero, ho gia' dovuto lasciare TIM con altre tre utenze c… - setteBIT : Dopo @IliadItalia s’è accorta qualche altra delle nostre amate telecom nazionali (quelle che prendono multe con reg… -