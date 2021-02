Decreto Semplificazioni - Basta collaudi sui ganci traino (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da oggi non è più obbligatorio collaudare nelle sedi della Motorizzazione civile l'installazione dei ganci traino, la sostituzione dei serbatoi Gpl, il montaggio dei doppi comandi sui veicoli per le esercitazioni di guida e di alcuni adattamenti per i conducenti disabili (pomello al volante, centralina comandi servizi, inversione dei pedali acceleratore-freno, spostamento delle leve dei comandi, specchio retrovisore grandangolare interno e specchio retrovisore aggiuntivo esterno). In vigore da oggi. Lo specifico Decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato sabato scorso sulla Gazzetta Ufficiale e, appunto, è in vigore da oggi. In pratica, nelle situazioni sopra indicate, pur essendo confermato l'aggiornamento della carta di circolazione, basterà una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d'arte ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da oggi non è più obbligatorio collaudare nelle sedi della Motorizzazione civile l'installazione dei, la sostituzione dei serbatoi Gpl, il montaggio dei doppi comandi sui veicoli per le esercitazioni di guida e di alcuni adattamenti per i conducenti disabili (pomello al volante, centralina comandi servizi, inversione dei pedali acceleratore-freno, spostamento delle leve dei comandi, specchio retrovisore grandangolare interno e specchio retrovisore aggiuntivo esterno). In vigore da oggi. Lo specificodel ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato sabato scorso sulla Gazzetta Ufficiale e, appunto, è in vigore da oggi. In pratica, nelle situazioni sopra indicate, pur essendo confermato l'aggiornamento della carta di circolazione, basterà una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d'arte ...

