Veretout | “Dopo i punti persi con la Juve l’importante era ritrovare la vittoria”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 14 febbraio 2021) Jordan, centrocampista della Roma e autore di una doppietta nel match con l’Udinese ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Contro lantus abbiamo perso, oggi dovevamo recuperare, abbiamo vinto giocando bene, dobbiamo continuare a lavorare così, nella ripresa forse abbiamo avuto un po’ di paura, ma dobbiamo continuare così”. Primo gol di testa? “Il mio primo gol l’ho fatto di testa, oggi mi sono buttato in area e ho fatto gol, maè fare i tre”. Ti abbiamo visto parlottare con Fonseca al momento del cambio, cosa vi siete detti?“Abbiamo un obiettivo e mi ha detto una cosa che devo realizzare in questa stagione, ci siamo quasi, ma come ho detto la cosa più importante è i tre. Se arrivo all’obiettivo allora dirò di cosa si tratta, fino ad allora ...