Giappone: terremoto 7.3 gradi, il peggiore dopo quello del 2011 (Di domenica 14 febbraio 2021) Si è verificato un violento terremoto in Giappone. 120 sono le persone ferite, il sisma ha colpito il paese ieri poco dopo le 23 con una scossa di 7.3 gradi di magnitudo. L’epicentro è stato a una profondità di 55 chilometri al largo delle coste di Fukushima nella parte orientale del Giappone, la stessa area dove si è verificato il disastro della centrale nucleare a marzo 2011. Il sisma più violento dal 2011 Il terremoto è stato il peggiore finora registrato dal 2011. In questo caso però non sono state segnalate anomalie nelle centrali nucleari e non è scattato nessun allarme tsunami che da queste parti succede spessissimo. Si tratta del più grave terremoto dopo ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Si è verificato un violentoin. 120 sono le persone ferite, il sisma ha colpito il paese ieri pocole 23 con una scossa di 7.3di magnitudo. L’epicentro è stato a una profondità di 55 chilometri al largo delle coste di Fukushima nella parte orientale del, la stessa area dove si è verificato il disastro della centrale nucleare a marzo. Il sisma più violento dalIlè stato ilfinora registrato dal. In questo caso però non sono state segnalate anomalie nelle centrali nucleari e non è scattato nessun allarme tsunami che da queste parti succede spessissimo. Si tratta del più grave...

