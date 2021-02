Dante 2021, la Divina Commedia si recitava a Santa Maria Novella già nel Cinquecento: la testimonianza inedita in una lettera del 1566 (Di domenica 14 febbraio 2021) Firenze, ala a nord-ovest della ex-Scuola dei marescialli dei Carabinieri, in piazza Stazione. Qui c’è uno spazio affrescato di suggestiva bellezza, la Cappella del Papa, che custodisce un segreto finora rimasto praticamente sconosciuto. Nella sala, teatro di eventi di straordinaria importanza nei secoli passati, già nella seconda metà del XVI secolo i membri dell’Accademia fiorentina si riunivano per recitare la Divina Commedia. La notizia si ricava da una lettera datata luglio 1566, presente nel mare magnum del fondo Mediceo del Principato e conservata nell’Archivio di Stato di Firenze. La Cappella sarebbe stata contesto perfetto per arricchire il futuro Museo della lingua italiana, che nascerà (non prestissimo) nel complesso monumentale di Santa Maria Novella. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Firenze, ala a nord-ovest della ex-Scuola dei marescialli dei Carabinieri, in piazza Stazione. Qui c’è uno spazio affrescato di suggestiva bellezza, la Cappella del Papa, che custodisce un segreto finora rimasto praticamente sconosciuto. Nella sala, teatro di eventi di straordinaria importanza nei secoli passati, già nella seconda metà del XVI secolo i membri dell’Accademia fiorentina si riunivano per recitare la. La notizia si ricava da unadatata luglio, presente nel mare magnum del fondo Mediceo del Principato e conservata nell’Archivio di Stato di Firenze. La Cappella sarebbe stata contesto perfetto per arricchire il futuro Museo della lingua italiana, che nascerà (non prestissimo) nel complesso monumentale di. ...

