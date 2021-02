LIVE – Biathlon, sprint femminile Mondiali Pokljuka 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 13 febbraio 2021) La DIRETTA scritta della sprint 7.5 km femminile di Pokljuka, valevole per i Mondiali 2021 e per la Coppa del Mondo di Biathlon. Dopo la gara degli uomini, anche le donne si sfidano nella prova su due poligoni. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vanno a caccia di una medaglia. La gara è in programma sabato 13 febbraio alle ore 14:30. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 13.00 – Si parte! Davidova è la prima atleta in pista 12.28 – Le big sono inserite tutte nel primo gruppo, che sarà chiuso proprio dalle azzurre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer (pettorali 35 e 36). Ancora un paio di minuti al via della gara ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Lascritta della7.5 kmdi, valevole per ie per la Coppa del Mondo di. Dopo la gara degli uomini, anche le donne si sfidano nella prova su due poligoni. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vanno a caccia di una medaglia. La gara è in programma sabato 13 febbraio alle ore 14:30. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA13.00 – Si parte! Davidova è la prima atleta in pista 12.28 – Le big sono inserite tutte nel primo gruppo, che sarà chiuso proprio dalle azzurre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer (pettorali 35 e 36). Ancora un paio di minuti al via della gara ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka: è il giorno della Sprint femminile, alle 14.30 si parte con cinque azzurre in gara #13Febbraio https://t.… - neveitalia : LIVE da Pokljuka: è il giorno della Sprint femminile, alle 14.30 si parte con cinque azzurre in gara #13Febbraio… - infoitsport : LIVE Biathlon, Sprint Mondiali in DIRETTA: Ponsiluoma vicino all'oro, 2 errori per Johannes Boe - infoitsport : LIVE Biathlon, Sprint Mondiali in DIRETTA: Ponsiluoma campione del mondo, Norvegia fuori dal podio - zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint Mondiali in DIRETTA: Ponsiluoma oro due francesi a medaglia Hofer top15 - #Biathlon #Sprint… -