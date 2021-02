Spostamenti tra regioni: proroga del divieto fino al 25 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) proroga dello stop agli Spostamenti tra le regioni dal 15 al 25 febbraio; la decisione è stata presa dall’ultimo Consiglio dei ministri del governo Conte: non è detto che successivamente il divieto non venga ulteriormente procrastinato fino al 5 marzo come si paventava fino a poche ore fa. Per quanto riguarda il monitoraggio settimanale l’indice Rt medio nazionale risale a 0,95 in crescita rispetto allo 0,84 della scorsa settimana. Alcune regioni cambiano fascia, come spiega Repubblica: Toscana, Provincia di Trento, Abruzzo e Liguria passano in arancione. E si aggiungono a Umbria e provincia di Bolzano che poi sono state messe in rosso in tutto e in parte. La Sicilia diventagialla. Sono questi i cambiamenti di colore nella cartina delle ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021)dello stop aglitra ledal 15 al 25; la decisione è stata presa dall’ultimo Consiglio dei ministri del governo Conte: non è detto che successivamente ilnon venga ulteriormente procrastinatoal 5 marzo come si paventavaa poche ore fa. Per quanto riguarda il monitoraggio settimanale l’indice Rt medio nazionale risale a 0,95 in crescita rispetto allo 0,84 della scorsa settimana. Alcunecambiano fascia, come spiega Repubblica: Toscana, Provincia di Trento, Abruzzo e Liguria passano in arancione. E si aggiungono a Umbria e provincia di Bolzano che poi sono state messe in rosso in tutto e in parte. La Sicilia diventagialla. Sono questi i cambiamenti di colore nella cartina delle ...

