Il Friuli Venezia Giulia non è zona ROSSO SCURO secondo l'Unione Europea (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'Umbria secondo la mappa dell'Unione Europea rimane l'unica regione italiana in ROSSO SCURO insieme alle province di Trento e Bolzano. L'aggiornamento della mappa covid Ue con le regioni più a rischio coronavirus vede dunque uscire dalle zone considerate ad alto rischio il Friuli Venezia Giulia ma Trento e Umbria si aggiungono a Bolzano. Quasi tutta l'Italia rimane zona rossa tranne la Val d'Aosta che è arancione.

