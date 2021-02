Chi era María Grever, la protagonista del doodle di oggi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il doodle di Google di oggi è dedicato alla musicista messicana María Grever, considerata una delle più importanti compositrici del paese: le sue canzoni sono state interpretate da artisti di tutto il mondo, da Frank Sinatra al tenore Placido Domingo. Google le ha dedicato il doodle perché l’11 febbraio del 1938 incise uno dei suoi brani più conosciuti, Ti-Pi-Tin. María Grever nacque nel 1894 con il nome di María Joaquina de la Portilla Torres, ma non ci sono certezze sul luogo di nascita: alcune fonti dicono Città del Messico, altre León, nello stato messicano di Guanajuato. Il suo vero nome è nata negli ultimi anni del milleottocento nella cittadina di León, nel Messico centrale. In gioventù andò in Spagna a Siviglia, dove studiò inglese, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ildi Google diè dedicato alla musicista messicana, considerata una delle più importanti compositrici del paese: le sue canzoni sono state interpretate da artisti di tutto il mondo, da Frank Sinatra al tenore Placido Domingo. Google le ha dedicato ilperché l’11 febbraio del 1938 incise uno dei suoi brani più conosciuti, Ti-Pi-Tin.nacque nel 1894 con il nome diJoaquina de la Portilla Torres, ma non ci sono certezze sul luogo di nascita: alcune fonti dicono Città del Messico, altre León, nello stato messicano di Guanajuato. Il suo vero nome è nata negli ultimi anni del milleottocento nella cittadina di León, nel Messico centrale. In gioventù andò in Spagna a Siviglia, dove studiò inglese, ...

