Nicolò Zenga sbotta contro la moglie del padre, poi svela: “Ecco perché Andrea non ci prova con Rosalinda” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In queste ore, Nicolò Zenga ha rilasciato un’intervista su di un sito di gossip in cui ha sviscerato alcune vicende intrinseche alla loro famiglia, tra cui le dichiarazioni fatte dalla moglie del padre. Nello specifico, il fratello di Andrea ha sbottato contro la donna per difendere suo fratello. Inoltre, ha spiegato anche cosa hanno provato lui e la madre una volta appreso che Andrea sarebbe entrato nel GF Vip. In merito a questo argomento, poi, il protagonista ha fatto anche una confessione sul rapporto con Rosalinda. Nicolò replica a Raluca, moglie di suo padre Nicolò Zenga si è lasciato andare in una recente intervista ed ha ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In queste ore,ha rilasciato un’intervista su di un sito di gossip in cui ha sviscerato alcune vicende intrinseche alla loro famiglia, tra cui le dichiarazioni fatte dalladel. Nello specifico, il fratello dihatola donna per difendere suo fratello. Inoltre, ha spiegato anche cosa hannoto lui e la madre una volta appreso chesarebbe entrato nel GF Vip. In merito a questo argomento, poi, il protagonista ha fatto anche una confessione sul rapporto conreplica a Raluca,di suosi è lasciato andare in una recente intervista ed ha ...

