Starship Troopers - Terran Command | l' RTS ispirato al celebre film anni ' 90 in un nuovo gameplay trailer

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nel 2019, vi abbiamo riportato l'annuncio delgioco di strategia in tempo reale ambientato nell'universo deidi. Ora, Slitherine ha pubblicato un nuovissimotraler che ci permette di dare uno sguardo al titolo in azione.è un emozionante gioco di strategia in tempo reale ambientato nell'universo deidi. Assumete il comando della fanteria mobile e fate la vostra parte nella guerra contro la minaccia degli aracnidi. Create, sviluppate e controllate i vostri eserciti per trovare un ...

Un nuovo video gameplay ci mostra Starship Troopers - Terran Command, l'RTS ispirato al celebre film anni '90. Slitherine ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Starship Troopers - Terran Command che mostra una spettacolare imboscata in un Canyon in questo strategico.