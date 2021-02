Il Cio risponde al presidente di Tokyo2020: “Sulle donne commenti inappropriati” (Di martedì 9 febbraio 2021) “I recenti commenti del presidente di Tokyo 2020 Mori sono assolutamente inappropriati e in contraddizione con gli impegni del CIO e le riforme della sua Agenda Olimpica 2020“. Attraverso un comunicato ufficiale il Comitato Olimpico Internazionale non solo si dissocia ma attacca al contempo l’ex premier giapponese Yoshiro Mori. Il presidente del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Tokyo è stato travolto da una vera e propria bufera mediatica dopo aver affermato che le donne “parlano troppo”. “Negli ultimi 25 anni, il CIO ha svolto un ruolo importante nella promozione delle donne nello sport e attraverso lo sport e continuerà a farlo fissando obiettivi ambiziosi – si legge nella nota del Cio -. Nel difficile contesto in cui viviamo, oggi più che mai, la diversità è un valore ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) “I recentideldi Tokyo 2020 Mori sono assolutamentee in contraddizione con gli impegni del CIO e le riforme della sua Agenda Olimpica 2020“. Attraverso un comunicato ufficiale il Comitato Olimpico Internazionale non solo si dissocia ma attacca al contempo l’ex premier giapponese Yoshiro Mori. Ildel comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Tokyo è stato travolto da una vera e propria bufera mediatica dopo aver affermato che le“parlano troppo”. “Negli ultimi 25 anni, il CIO ha svolto un ruolo importante nella promozione dellenello sport e attraverso lo sport e continuerà a farlo fissando obiettivi ambiziosi – si legge nella nota del Cio -. Nel difficile contesto in cui viviamo, oggi più che mai, la diversità è un valore ...

guidoferrario2 : Un nuovo articolo 'Amodeo risponde all'attacco di Porro - 'Su Draghi e Renzi ho detto ciò che non avete voluto capi… - angelopaura : RT @BlastingItalia: Covid-19, la virologa francese Astrid Vabret risponde alle domande sul virus, le sue varianti e i metodi da seguire per… - Delorenzoanna1 : Francesco Amodeo risponde all'attacco di Nicola Porro ? 'Su Draghi e Renzi ho detto ciò che non avete voluto capire… - History61186776 : Guiche risponde che comprende la necessità di metterne prima al corrente il Re. Cavour afferra l’insinuazione, e re… - SILVIALUCISANO : Amodeo risponde all'attacco di Porro ? 'Su Draghi e Renzi ho detto ciò c... -

Ultime Notizie dalla rete : Cio risponde Crisi: Draghi ultimo giro consultazioni, ora Liberi e Uguali - TEMPO REALE

Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, docente all'università Statale del capoluogo lombardo, risponde così ad 'Agorà' sui Rai3 a chi gli chiede se sia disposto ad ...

Tumore al seno, gli 8 geni dell'ereditarietà

... con mammografie ed ecografie o risonanza magnetica a partire dai 25 anni, come consigliato da tutte le società scientifiche", risponde Laura Cortesi , oncologa, Responsabile della Struttura di ...

Il Cio risponde al presidente di Tokyo2020: "Sulle donne commenti inappropriati" Sportface.it Il Cio risponde al presidente di Tokyo2020: “Sulle donne commenti inappropriati”

Il Cio risponde al presidente di Tokyo2020: "Sulle donne commenti inappropriati". Ecco la presa di posizione con un comunicato ufficiale ...

Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, docente all'università Statale del capoluogo lombardo,così ad 'Agorà' sui Rai3 a chi gli chiede se sia disposto ad ...... con mammografie ed ecografie o risonanza magnetica a partire dai 25 anni, come consigliato da tutte le società scientifiche",Laura Cortesi , oncologa, Responsabile della Struttura di ...Il Cio risponde al presidente di Tokyo2020: "Sulle donne commenti inappropriati". Ecco la presa di posizione con un comunicato ufficiale ...