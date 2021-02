Avanti un altro: chi è Matteo Brancaccio, l’Uomo Fitness? (Di martedì 9 febbraio 2021) Nel Salottino ex Minimondo di “Avanti un altro!” condotto da Paolo Bonolis, di nuovo su Canale 5 a marzo, uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico è quello dell’Uomo Fitness. Lo interpreta Matteo Brancaccio, un professionista del settore sportivo. “Avanti Un altro!” è uno dei programmi di intrattenimento più seguiti della televisione. Lo dimostra l’interesse sui social in cui gli utenti continuano a chiedersi e a domandare ad autori Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 9 febbraio 2021) Nel Salottino ex Minimondo di “un!” condotto da Paolo Bonolis, di nuovo su Canale 5 a marzo, uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico è quello del. Lo interpreta, un professionista del settore sportivo. “Un!” è uno dei programmi di intrattenimento più seguiti della televisione. Lo dimostra l’interesse sui social in cui gli utenti continuano a chiedersi e a domandare ad autori Articolo completo: dal blog SoloDonna

