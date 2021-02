Woman power, potrebbero essere molte le professioniste del governo Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’esecutivo di Mario Draghi potrà dare il via alla stagione del Woman power, i partiti mandano avanti le quote rose. Marta Cartabia durante un suo discorso (Fonte: Facebook Tg3)Sono tanti i nomi che costellano il possibile esecutivo del costituente governo Draghi. Si rincorrono spesso. L’attenzione però questa volta cade sulle tante donne che potrebbero comporlo. Una doppia bella notizia, si direbbe: donne in posizione di vertice che arrivano per via di una scoperta. E non della ostentata litania partitica della parità di genere, con Giorgia Meloni unica leader di un partito in parlamento. E allora ecco i possibili nomi di Draghi, professioniste di altissimo profilo. Per l’economia, alla corsa a cui partecipano Cottarelli e Panetta ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’esecutivo di Mariopotrà dare il via alla stagione del, i partiti mandano avanti le quote rose. Marta Cartabia durante un suo discorso (Fonte: Facebook Tg3)Sono tanti i nomi che costellano il possibile esecutivo del costituente. Si rincorrono spesso. L’attenzione però questa volta cade sulle tante donne checomporlo. Una doppia bella notizia, si direbbe: donne in posizione di vertice che arrivano per via di una scoperta. E non della ostentata litania partitica della parità di genere, con Giorgia Meloni unica leader di un partito in parlamento. E allora ecco i possibili nomi didi altissimo profilo. Per l’economia, alla corsa a cui partecipano Cottarelli e Panetta ...

ClaudiaRumiFMM : RT @FoodMoodMag: Woman - Power: Elena Benvenuti Dall'editoria allo studio dell'anima, il coraggio è rosa: - ClaudiaRumiFMM : RT @FoodMoodMag: Woman - Power: Antonella Corda Donna del vino, dell'olio. Di passione by @ClaudiaRumiFMM - nubulina : @talentosprecato i tweet in cui c'è il power of woman - 0nlyFansPromo : RT @myMistress_org: ???? Shoes are like a pedestal. What interests me is the power of the woman who wears them. ???? Le scarpe sono come un pi… - rt4_dommes : RT @myMistress_org: ???? Shoes are like a pedestal. What interests me is the power of the woman who wears them. ???? Le scarpe sono come un pi… -