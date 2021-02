Oggi è un altro giorno, Barbara De Rossi si racconta: la figlia e l’amore per Simone (Di lunedì 8 febbraio 2021) Donna dal grande fascino e dal talento incredibile, Barbara De Rossi è stata ospite dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano condotto da Serena Bortone. L’attrice si è lasciata andare a dolcissimi ed emozionanti ricordi del passato, per poi raccontare qualche dettaglio sulla sua vita privata, parlando della figlia e dell’uomo che è tornato a farle battere forte il cuore. Nel corso della lunga intervista ai microfoni della trasmissione di Rai1, la De Rossi è tornata indietro nel tempo ricordando la sua amata mamma Sofia, scomparsa quando era ancora troppo giovane: “Lei era un punto fermo, un posto sicuro. Crescere senza di lei l’ho affrontato con disorientamento”. Barbara aveva 25 anni quando sua madre è morta: ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 febbraio 2021) Donna dal grande fascino e dal talento incredibile,Deè stata ospite dell’ultima puntata diè un, lo show pomeridiano condotto da Serena Bortone. L’attrice si è lasciata andare a dolcissimi ed emozionanti ricordi del passato, per poire qualche dettaglio sulla sua vita privata, parlando dellae dell’uomo che è tornato a farle battere forte il cuore. Nel corso della lunga intervista ai microfoni della trasmissione di Rai1, la Deè tornata indietro nel tempo ricordando la sua amata mamma Sofia, scomparsa quando era ancora troppo giovane: “Lei era un punto fermo, un posto sicuro. Crescere senza di lei l’ho affrontato con disorientamento”.aveva 25 anni quando sua madre è morta: ...

