Maltempo: venti e mareggiate, allerta gialla in 11 regioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) ... in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticit e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento ( http://www.protezionecivile.gov.it/ ). L avviso prevede ancora venti, da forti a ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 8 febbraio 2021) ... in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticit e diconsultabile sul sito del Dipartimento ( http://www.protezionecivile.gov.it/ ). L avviso prevede ancora, da forti a ...

DPCgov : ????? Maltempo: in arrivo temporali e venti di burrasca su gran parte del Paese, neve sui settori alpini. Leggi il c… - Agenzia_Ansa : Maltempo, oggi allerta per venti e mareggiate in 11 regioni #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Maltempo, oggi allerta per venti e mareggiate in 11 regioni #ANSA - cappelIaiomatto : Maltempo, oggi allerta per venti e mareggiate in 11 regioni #ANSA - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Maltempo, oggi allerta per venti e mareggiate in 11 regioni #ANSA -