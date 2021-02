Koala causa tamponamento a catena. Poi si mette al volante di un'auto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Attraversa la strada e provoca un tamponamento a catena di sei auto. Poi si mette al volante della macchina che lo ha tratto in salvo. Il protagonista della storia è un simpatico Koala , che in ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Attraversa la strada e provoca undi sei. Poi sialdella macchina che lo ha tratto in salvo. Il protagonista della storia è un simpatico, che in ...

Il koala è stato poi rimesso in libertà , poco distante dal luogo dell'incidente. "Il koala era in ottime condizioni e non era stato colpito affatto - ha spiegato Anne Bigham di Koala Rescue SA - . ...

E' successo in Australia, a sud di Adelaide: l'animale ha attraversato una delle strade più trafficate, costringendo gli automobilisti a frenare bruscamente ...

Allarme del WWF: in Australia orientale restano solo 35.000 koala, all’inizio del secolo scorso erano centinaia di migliaia. Nasce un progetto ad hoc Circa 60.000 koala (Phascolarctos cinereus) sono s ...

