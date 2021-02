Raggi: in immobile Casapound faremo case popolari (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – “L’immobile di Casa Pound e’ di fatto occupato dal 2003 e si deve procedere alla sgombero. Nel frattempo cio’ che e’ evidente e’ che ne’ il Demanio ne’ il Miur sono interessati a questo immobile mentre posso dire che il Comune di Roma e’ molto interessato e quindi l’idea e’ quella di poterlo prendere noi in carico e trasformarlo in un edificio di case popolari. Vogliamo arrivare a conclusione di questa triste vicenda nel piu’ breve tempo possibile”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, rispondendo in diretta su Facebook ad alcune domande dei cittadini. Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – “L’di Casa Pound e’ di fatto occupato dal 2003 e si deve procedere alla sgombero. Nel frattempo cio’ che e’ evidente e’ che ne’ il Demanio ne’ il Miur sono interessati a questomentre posso dire che il Comune di Roma e’ molto interessato e quindi l’idea e’ quella di poterlo prendere noi in carico e trasformarlo in un edificio di. Vogliamo arrivare a conclusione di questa triste vicenda nel piu’ breve tempo possibile”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia, rispondendo in diretta su Facebook ad alcune domande dei cittadini.

Agenzia_Dire : L'idea della sindaca #Raggi per l'immobile occupato da #CasaPound a #roma. - GabrieleAngelo8 : 'All’interno di uno dei raggi c’era un uomo, in piedi, che mi dava la schiena. Era perfettamente immobile. non era… - ariadnestella : San Lorenzo terra si nessuno da anni #fuoridalcoro La #Raggi pensa a comprare un immobile privato illegalmente occu… - EmiSilver1 : RT @francescatotolo: A proposito di occupazioni: il sindaco @virginiaraggi ha annunciato agli occupanti di sinistra del #CinemaPalazzo di v… - Toniapatty : RT @francescatotolo: A proposito di occupazioni: il sindaco @virginiaraggi ha annunciato agli occupanti di sinistra del #CinemaPalazzo di v… -