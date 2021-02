Per Nintendo è 'necessario rischiare per creare giochi unici e rendere felici i clienti' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Recentemente Nintendo ha pubblicato la traduzione della sessione di domande e risposte avuta durante una conference call tenuta dalla società in merito al rapporto finanziario dell'anno fiscale che terminerà a marzo. Questa sezione si focalizza più che altro sulle opinioni tra le parti interessate che hanno preso parte alla teleconferenza, e che conseguentemente integra la relazione finanziaria. La conference call tra il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa e gli investitori ha coperto una serie di argomenti, tra cui la previsione della crescita della società in questo periodo. La risposta di Furukawa è stata: "Lavoriamo nel settore dell'intrattenimento, dove il cambiamento è profondo e il futuro è molto difficile da prevedere. I gusti delle persone in materia di intrattenimento sono diventati più diversificati negli ultimi anni ed è diventato più ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 febbraio 2021) Recentementeha pubblicato la traduzione della sessione di domande e risposte avuta durante una conference call tenuta dalla società in merito al rapporto finanziario dell'anno fiscale che terminerà a marzo. Questa sezione si focalizza più che altro sulle opinioni tra le parti interessate che hanno preso parte alla teleconferenza, e che conseguentemente integra la relazione finanziaria. La conference call tra il presidente diShuntaro Furukawa e gli investitori ha coperto una serie di argomenti, tra cui la previsione della crescita della società in questo periodo. La risposta di Furukawa è stata: "Lavoriamo nel settore dell'intrattenimento, dove il cambiamento è profondo e il futuro è molto difficile da prevedere. I gusti delle persone in materia di intrattenimento sono diventati più diversificati negli ultimi anni ed è diventato più ...

