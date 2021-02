L' effetto Mario Draghi fa brindare le banche | +10% dopo l' incarico

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’da premier affidato afaPiazza Affari, ma a stappare la bottiglia sono i titoli bancari. Nonostante la parte finale della seduta abbia visto una inversione di tendenza, l’ultimo giorno della settimana Milano ha chiuso in positivo a +0,8%, a metà tra l’apertura e il massimo intraday. Il principale indice borsistico chiude così una settimana registrando +7%, mentre da mercoledì - cioè da quando è stato affidato l’all’ex presidente della Banca Centrale Europea di formare un nuovo governo - un +4,6%. Un rialzo molto più marcato per lequotate, rimaste toniche anche oggi, in scia all’, che fanno decisamente meglio, con un salto in avanti del 9,5% solo tra mercoledì e venerdì. Anche ...

Il Sole 24 ORE

5 febbraio 2021 FTSE MIBDraghiDraghi Milano Piazza Affari In rialzo la holding Atlantia dopo che il cda della holding ha concesso una proroga alla cordata Cdp per formulare l'offerta