Alessandra Tripoli racconta il parto crudele | i problemi per la nascita del figlio Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Per la prima volta in tvpresenta ilLiam ecosa intende quando parla di un). A Storie Italiane gioia e lacrime per la ballerina di Ballando con le Stelle. Si emoziona anche Eleonora Daniele, guardando ildile sembra di tornare indietro di 8 mesi, alladella sua piccola Carlotta. Il piccolo dorme ma ha mangiato due ore fa e inizia a lamentarsi. Laè a Hong Kong, è li che ha fatto nascere il suo bambino, ricorda a tutti che il suo compagno non è riuscito ad entrare in ospedale: “Sono rimasta da sola, lui ha tentato di aspettare in sala d’aspetto e nemmeno lì l’hanno fatto stare e poi in ...