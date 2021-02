Zuckerberg ha perso credibilità | il 65% degli americani sostiene che Fb dica più bugie dei politici

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Zuckerberg perso

Globalist.it

Per più di sei americani su dieci, pari al 65 per cento del campione, la piattaforma social fondata da Markè uno strumento di disinformazione sistematica, una percentuale superiore di tre ......già condivide alcuni dati di utilizzo con gli altri servizi di proprietà di Mark, ...può fare WhatsApp per recuperare utenti? Molti iniziano a chiedersi se l'app di messaggistica abbia...Secondo il sondaggio di YouGov sono poco affidabili anche Twitter, per il 53 per cento degli intervistati, e i notiziari televisivi, per il 51 ...Telegram assesta un bel tiro mancino alla chat di messaggistica rivale di Mark Zuckerberg. L’app fondata dal russo Pavel Durov ha aggiunto la possibilità di importare la cronologia chat da WhatsApp. L ...