L'Ue ci porta via anche il Made in Italy. Etichette (e non solo) su vini e carni rosse per "ridurre la commercializzazione" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Durante l'incontro di ieri (3 febbraio) ai tavoli europei, avvenuto in occasione della giornata mondiale contro il cancro, è stato presentato un documento per l'avviamento di un progetto che prende il nome di Europe's Beating Cancer Plan e che avrebbe lo scopo di migliorare la salute dei cittadini europei. La notizia che l'Unione europea avrebbe proposto di marchiare come i pacchetti di sigarette i prodotti tipici e simbolo non solo della tradizione culinaria italiana, ma di tutta la dieta mediterranea -vino, carni rosse e salumi- ha provocato la reazione contraria dei produttori. "L'Ue non ha intenzione di proibire il vino, né di etichettarlo come una sostanza tossica, perchè fa parte dello stile di vita europeo", ha affermato ieri il vicepresidente della Commissione Ue Margaritis Schinas.

