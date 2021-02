Giuliana De Sio e la malattia: la triste solitudine e il sogno di un nuovo inizio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giuliana De Sio è stata uno dei primi volti dello spettacolo a rivelare di aver avuto il Covid-19 all’inizio della primavera 2020. Dopo aver parlato dei terribili momenti vissuti a causa del virus, l’attrice è tornata a raccontare di sé condividendo timori e speranze, all’interno della trasmissione Porta a Porta. Giuliana De Sio racconta la malattia L’attrice de Il bello delle donne ha contratto il Coronavirus, quando la stessa idea di pandemia non era ancora nota a tutti. A inizio marzo 2020, La De Sio si trovava infatti occupata in una tournée nei teatri d’Italia, quando è stata colpita da una febbre molto forte e persistente. Dopo aver ricevuto la diagnosi medica che classificava il suo malessere come una semplice influenza, la donna aveva fatto ritorno a Roma, dov’era poi stata ricoverata ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 febbraio 2021)De Sio è stata uno dei primi volti dello spettacolo a rivelare di aver avuto il Covid-19 all’della primavera 2020. Dopo aver parlato dei terribili momenti vissuti a causa del virus, l’attrice è tornata a raccontare di sé condividendo timori e speranze, all’interno della trasmissione Porta a Porta.De Sio racconta laL’attrice de Il bello delle donne ha contratto il Coronavirus, quando la stessa idea di pandemia non era ancora nota a tutti. Amarzo 2020, La De Sio si trovava infatti occupata in una tournée nei teatri d’Italia, quando è stata colpita da una febbre molto forte e persistente. Dopo aver ricevuto la diagnosi medica che classificava il suo malessere come una semplice influenza, la donna aveva fatto ritorno a Roma, dov’era poi stata ricoverata ...

RaiPremium : #OBIETTIVOMONDO Alle 22.50 'COSì MANGIAVAMO' 50 anni di storia d'Italia attraverso il cambiamento e l'evoluzione de… - ZeusMega : RT @EnfantProdige: Giuliana De Sio nel cast della serie 'A Casa Tutti Bene' di Muccino per Sky, tratta dal suo film' lo ha rivelato ieri a… - CIAfra73 : RT @EnfantProdige: Giuliana De Sio nel cast della serie 'A Casa Tutti Bene' di Muccino per Sky, tratta dal suo film' lo ha rivelato ieri a… - allesword : RT @EnfantProdige: Giuliana De Sio nel cast della serie 'A Casa Tutti Bene' di Muccino per Sky, tratta dal suo film' lo ha rivelato ieri a… - SimonaCroisette : RT @EnfantProdige: Giuliana De Sio nel cast della serie 'A Casa Tutti Bene' di Muccino per Sky, tratta dal suo film' lo ha rivelato ieri a… -