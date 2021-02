Un tuffo nella neve in costume, Federica Pellegrini da brividi! (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Cosa si fa per una foto social. Lo sa bene Federica Pellegrini che ha sfidato il freddo e si è immersa con i piedi nudi nella neve ghiacciata con addosso solo il costume olimpionico. La campionessa a Font Romeu Pyrénées 2000, nel cuore della Cerdagne, circondata dalle cime più importanti dei Pirenei Orientali, è uscita dalla piscina e con le infradito si è fatta immortalare nella coltre bianca. “Cosa si fa per una foto social” ha scritto nelle Stories dove ha postato i fotogrammi del suo shooting innevato in costume. E’ uscita dall’edificio che ospita la piscina olimpionica e con le infradito ai piedi è entrata con nonchalance nella neve gelida. Il viso agghiacciato e le pose plastiche sono durati pochi minuti, giusto il tempo di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Cosa si fa per una foto social. Lo sa beneche ha sfidato il freddo e si è immersa con i piedi nudighiacciata con addosso solo ilolimpionico. La campionessa a Font Romeu Pyrénées 2000, nel cuore della Cerdagne, circondata dalle cime più importanti dei Pirenei Orientali, è uscita dalla piscina e con le infradito si è fatta immortalarecoltre bianca. “Cosa si fa per una foto social” ha scritto nelle Stories dove ha postato i fotogrammi del suo shooting innevato in. E’ uscita dall’edificio che ospita la piscina olimpionica e con le infradito ai piedi è entrata con nonchalancegelida. Il viso agghiacciato e le pose plastiche sono durati pochi minuti, giusto il tempo di ...

