Paura per Mertens in Belgio | il suo jet privato esce di pista nella fase di atterraggio

Paura per Dries Mertens in Belgio, ma per fortuna nessuna conseguenza. L'attaccante del Napoli, infatti, ha avuto una disavventura con il suo jet privato, nella giornata di sabato, quando tornava in Belgio. Come riporta Lavenir.net, a causa del maltempo, il velivolo ha avuto dei problemi finendo fuori pista al momento dell'atterraggio e terminando la sua corsa sull'erba. Solo grande spavento per il giocatore e lo staff a bordo ma nessuna conseguenza. Mertens è tornato in Belgio in seguito al riacutizzarsi dell'infortunio subito a Milano lo scorso dicembre contro l'Inter, per riprendere un percorso riabilitativo.

