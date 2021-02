Chelsea, Azpilicueta: «Con Tuchel siamo ripartiti tutti da zero» (Di martedì 2 febbraio 2021) Cesar Azpilicueta ha parlato dell’arrivo sulla panchina del Chelsea si Thomas Tuchel Cesar Azpilicueta, difensore e capitano del Chelsea, in una intervista ai canali ufficiali dei Blues ha parlato dell’arrivo a Londra di Thomas Tuchel. «tutti sono partiti da zero con il nuovo allenatore e dobbiamo mantenere quella concorrenza che aiuta a migliorare. Questo aiuta anche gli altri che non giocano a migliorare. siamo lontani da dove vogliamo essere, ma con il nuovo allenatore abbiamo la seconda parte di stagione da giocare e molte gare da disputare. tutti sono molto ambiziosi, quindi continuiamo a lavorare e giocare gara dopo gara». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Cesarha parlato dell’arrivo sulla panchina delsi ThomasCesar, difensore e capitano del, in una intervista ai canali ufficiali dei Blues ha parlato dell’arrivo a Londra di Thomas. «sono partiti dacon il nuovo allenatore e dobbiamo mantenere quella concorrenza che aiuta a migliorare. Questo aiuta anche gli altri che non giocano a migliorare.lontani da dove vogliamo essere, ma con il nuovo allenatore abbiamo la seconda parte di stagione da giocare e molte gare da disputare.sono molto ambiziosi, quindi continuiamo a lavorare e giocare gara dopo gara». Leggi su Calcionews24.com

