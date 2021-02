“Mio nonno, invalido al 100%, legato al letto e abbandonato 48 ore fra le barelle del Pronto soccorso” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel video qui sopra: il dialogo tra i familiari di Michele Lovecchio e le infermiere dell’ospedale di Andria “Abbiamo trovato mio nonno legato al letto, in una stanza affollatissima, sporco di vomito e di pipì. Nessuno lo aveva cambiato nelle 48 ore da quando era entrato in Pronto soccorso, nessuno aveva aperto la borsa che avevamo lasciato, con i vestiti puliti e le indicazioni per le sue terapie abituali. E anche se mio nonno è invalido al 100 per cento, non ci lasciavano entrare per assisterlo”. Con la voce rotta e molta preoccupazione, la nipote Nicole racconta a TPI le condizioni con cui lei e la sua famiglia hanno trovato Michele Lovecchio, 70 anni e un’invalidità totale a causa di un ictus avuto 16 anni fa, all’ospedale Bonomo di Andria, in Puglia, dove è ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel video qui sopra: il dialogo tra i familiari di Michele Lovecchio e le infermiere dell’ospedale di Andria “Abbiamo trovato mioal, in una stanza affollatissima, sporco di vomito e di pipì. Nessuno lo aveva cambiato nelle 48 ore da quando era entrato in, nessuno aveva aperto la borsa che avevamo lasciato, con i vestiti puliti e le indicazioni per le sue terapie abituali. E anche se mioal 100 per cento, non ci lasciavano entrare per assisterlo”. Con la voce rotta e molta preoccupazione, la nipote Nicole racconta a TPI le condizioni con cui lei e la sua famiglia hanno trovato Michele Lovecchio, 70 anni e un’invalidità totale a causa di un ictus avuto 16 anni fa, all’ospedale Bonomo di Andria, in Puglia, dove è ...

fabiograziosi22 : RT @atleticaitalia: #atletica il video del 2,32 di Gianmarco Tamberi @gianmarcotamber nel debutto stagionale di Ancona, migliore prestazion… - Labellapassante : @Marta6128 Pensare che senza frangia sono tutta mio padre e mio nonno paterno.... - dargento24 : @MadameA02 @Confumale Con la benzina brucia tutto. Io di quella di mio nonno che è morto per far scrivere i diritt… - lrlamentina : Mio nonno bolla la macchina, mio fratello nero perché dovrà andare in giro con la polo grattata - GaleVincez : @borghi_claudio @g_bertoncello Se mio nonno aveva 3 palle, era un flipper -