Mes, reddito di cittadinanza e resistenza M5s: tutti i nodi che bloccano il Conte ter (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fico è atteso entro domani al Quirinale per riferire l'esito degli ultimi tre giorni di consultazioni. I renziani avrebbero posto il tema di utilizzare almeno una parte delle risorse del Fondo salva ... Leggi su today (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fico è atteso entro domani al Quirinale per riferire l'esito degli ultimi tre giorni di consultazioni. I renziani avrebbero posto il tema di utilizzare almeno una parte delle risorse del Fondo salva ...

bizcommunityit : Italia Viva e M5s, scontro su Mes e reddito di cittadinanza: alta tensione al tavolo, ora Sergio Mattarella che fa? - IngMirco : RT @lefrasidiosho: Le condizioni di #Renzi: stop al reddito di cittadinanza, sì al MES, 1 milione di euro in banconote di piccolo taglio e… - Alisernio : RT @lefrasidiosho: Le condizioni di #Renzi: stop al reddito di cittadinanza, sì al MES, 1 milione di euro in banconote di piccolo taglio e… - CercielloRenato : RT @lefrasidiosho: Le condizioni di #Renzi: stop al reddito di cittadinanza, sì al MES, 1 milione di euro in banconote di piccolo taglio e… - GossipGirlIT1 : RT @lefrasidiosho: Le condizioni di #Renzi: stop al reddito di cittadinanza, sì al MES, 1 milione di euro in banconote di piccolo taglio e… -