Clienti a tavola o al bancone nell' ultimo giorno arancione | chiusi un bar e un ristorante

(Di lunedì 1 febbraio 2021) CIVITANOVA - Erano al tavolo delnonostante 'l'', i carabinieri sospendono in maniera temporanea l'attività del locale Casablanca, a Civitanova . Chiuso per cinque giorni anche il ...

Giacinto_Bruno : 13 a tavola, porta m...ulte: sanzionati il titolare di un bar e dodici clienti - Cuneo24 -

Ultime Notizie dalla rete : Clienti tavola

Corriere Adriatico

CIVITANOVA - Erano al tavolo del ristorante nonostante 'l'arancione', i carabinieri sospendono in maniera temporanea l'attività del locale Casablanca, a Civitanova . Chiuso per cinque giorni anche il ...... nonostante i divieti, aveva ammesso al ristorante ulteriori cinqueoltre gli ospiti dell'albergo, unici legittimati al pranzo a, inoltre, uno dei dipendenti non indossava il previsto ...CIVITANOVA - Erano al tavolo del ristorante nonostante "l'arancione", i carabinieri sospendono in maniera temporanea l'attività del locale Casablanca, a Civitanova.L’obiettivo di Signorvino è da sempre stare vicino ai consumatori, mettere alla portata di tutti un’ampia gamma di etichette italiane ed anche quest’anno l’enocatena sta proseguendo con gli investimen ...