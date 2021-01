Catania, Tacopina si gode la vittoria davanti alla tv (foto) poi ammette a ISP: “Una grande partita” (Di domenica 31 gennaio 2021) Joe Tacopina a New York ha visto in tv la bella vittoria in rimonta del Catania che al Massimino ha battuto il Monopoli con il punteggio di 3-1. L'avvocato italo americano si è piazzato alle 15 ora italiana nella sua lussuosa dimora con il caminetto acceso e non si è perso neanche un minuto del match (come testimonia la foto inviata alla nostra redazione). alla fine della partita Tacopina ha voluto commentare la prova della squadra di mister Raffaele ai microfoni di Itasportpress.it: "grande Catania oggi. Ho visto tutta la partita sdraiato sul divano e non mi sono perso neanche un minuto. Sono molto contento di questa vittoria contro un Monopoli che era passato in vantaggio. Cosa ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) Joea New York ha visto in tv la bellain rimonta delche al Massimino ha battuto il Monopoli con il punteggio di 3-1. L'avvocato italo americano si è piazzato alle 15 ora italiana nella sua lussuosa dimora con il caminetto acceso e non si è perso neanche un minuto del match (come testimonia lainviatanostra redazione).fine dellaha voluto commentare la prova della squadra di mister Raffaele ai microfoni di Itasportpress.it: "oggi. Ho visto tutta lasdraiato sul divano e non mi sono perso neanche un minuto. Sono molto contento di questacontro un Monopoli che era passato in vantaggio. Cosa ...

ItaSportPress : Catania, Tacopina si gode la vittoria davanti alla tv (foto) poi ammette a ISP: 'Una grande partita' -… - news_catania : #LaSicilia - La #Sigi accelera, aspettando il ritorno di #Tacopina - ILOVEPACALCIO : #Tacopina aveva chiesto l'ex #Palermo come colpo per il suo #Catania. Ma sfuma tutto ? - ItaSportPress : Catania, Tacopina a ISP: 'Fiducioso per il closing e tornerò prima del 20 febbraio. Su Zuculini...' -… - KarlOne71 : Ve lo dico. #Fagioli e #Pecorino nun ce la posso fa'... -